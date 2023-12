Das Logo des Biotechnologie-Unternehmens KWS Saat SE ist am Firmensitz in Einbeck zu sehen.

Einbeck - Aktionäre des Saatgutherstellers KWS Saat erhalten eine höhere Dividende. Eine deutliche Mehrheit der Anteilseigner habe bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Einbeck für eine höhere Ausschüttung gestimmt, teilte das Unternehmen am Nachmittag mit. Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2022/2023 steige somit von 80 auf 90 Cent je Aktie.

Seine Geschäftszahlen hatte das Unternehmen bereits im September bekannt gegeben. Demnach wurden wegen guter Geschäfte in allen Bereichen die Erwartungen übertroffen. Im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 18 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 44 Prozent auf knapp 223 Millionen Euro.

Die Kennzahlen lagen über der eigenen Prognose als auch über den Erwartungen von Experten. Unter dem Strich blieben 127 Millionen Euro als Gewinn hängen, 29,7 Millionen sollen nun als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatzanstieg auf vergleichbarer Basis von drei bis fünf Prozent.