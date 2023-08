Oberschöna - Ein Kutschpferd ist von einem Auto bei Oberschöna (Landkreis Mittelsachsen) so schwer verletzt worden, dass es eingeschläfert werden musste. Das Auto überholte die Kutsche am Mittwochnachmittag und stieß dabei gegen das Tier, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend fuhr das Auto auch noch gegen einen entgegenkommenden Pkw. Statt anzuhalten, verließ der Wagen die Unfallstelle. Der Kutschfahrer, die fünf Passagiere der Kutsche sowie die Fahrerin des zweiten Autos blieben unverletzt. Das Pferd wurde von einem Tierarzt eingeschläfert. Der Sachschaden wurde auf 11.500 Euro beziffert. Die Polizei fahndet nach dem silberfarbenen Auto.