Aurich - Angesichts wiederholter gerissener Schafe fordern die zehn niedersächsischen Küstenjägerschaften und die Landesjägerschaft Bremen die Einrichtung von wolfsrudelfreien Zonen entlang der Nordseeküste. Darauf hatten sich Jägerinnen und Jäger im April in ihrer sogenannten Auricher Erklärung verständigt. An diesem Mittwoch (11.00 Uhr) wollen Vertreter der Küstenjägerschaften in Aurich nun eine Plakataktion zu ihrer Forderung vorstellen.

Aus Sicht von Jägern und Deichschäfern ist die Weidetierhaltung mit Schafen insbesondere an den Deichen mit dem Wolfsschutz nur schwer vereinbar. Schutzmaßnahmen wie etwa Zäune oder Herdenschutzhunde sind aus ihrer Sicht an den Deichen, die auch touristisch genutzt werden, nicht praktikabel. Für den Küstenschutz sind die Tausenden Deichschafe wichtig, da sie die Grasnarbe der Küstenschutzbauwerke kurz halten und sie mit ihren Hufen den Boden festtreten.