Bei Niedersachsens Küstenfischern sind die Sorgen nach ertragsschwachen Jahren groß. Nun trifft sich die Branche in Neuharlingersiel.

Küstenfischer beraten in Ostfriesland

Neuharlingersiel - Niedersachsens Küstenfischer beraten an diesem Freitag (10.30 Uhr) im ostfriesischen Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund) über Perspektiven für ihre Branche. Angesichts schwindender Flächen für die Fischerei, rückläufiger Fangmengen und gekürzter Fördergelder forderten die Fischer zuletzt eine stärkere finanzielle Unterstützung ihres Wirtschaftszweigs. Diese Forderungen sind in einem „Zukunftspakt Küstenfischerei 2050“ festgehalten, den neben Fischern auch Vertreter von Kommunen, des Tourismus und der Wirtschaft in Norddeutschland unterstützen.

Der Verband der Kleinen Hochsee- und Küstenfischerei im Landesfischereiverband Weser-Ems vertritt rund 60 aktive Fischereibetriebe. Dazu zählen Krabbenfischer, Muschelfischer und die Kleine Hochseefischerei. Außerdem werden bei der Versammlung weitere Vertreter der Fischereiwirtschaft und aus der Politik erwartet.