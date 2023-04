Hannover - Der Frühling tut sich weiter schwer in Niedersachsen - nach einem kurzen Gastspiel am Wochenende dürften die Temperaturen in der kommenden Woche wieder sinken. Nach dem „sehr milden“ Samstag mit 20 bis 24 Grad werde auch der Sonntag mit Höchstwerten um 15 Grad auf den Inseln und bis 20 Grad im Raum Hannover angenehm, kündigte der Deutsche Wetterdienst an. Allerdings versteckt sich die Sonne zunehmend, am Sonntag werde es wechselnd bewölkt sein - mit Schauern und einzelnen Gewittern.

Der Montag fällt dann wolkenreich mit schauerartigem Regen aus, bei maximal 11 Grad auf Borkum bis hin zu örtlich 16 Grad an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Am Dienstag fallen die Temperaturen weiter - auf Höchstwerte um 10, in höheren Lagen im Harz auf nur noch 8 Grad.