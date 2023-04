Kurze Gewitter, Regen und Windböen in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet eine durchwachsene Wetterlage - mit Gewitter, Regen und Windböen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, beginnt der Tag zunächst heiter und sonnig. Gegen Mittag und Nachmittag verdichten sich die Wolken und es treten Schauer auf. In der Niederlausitz kommt es zu einzelnen Gewittern. Vor allem im Norden werden lokale Windböen erwartet - bei Höchstwerten zwischen 9 und 11 Grad. Nachts bleibt es bewölkt, im Norden und Westen Brandenburgs regnet es gebietsweise. Es kühlt ab auf Temperaturen zwischen 1 und 5 Grad.

Am Donnerstag halten sich die Wolken am Himmel, stellenweise tritt Regen auf. Im Verlauf des Tages lockert es ein wenig auf. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 13 und 16 Grad. In der Nacht zu Freitag sind nur ein paar Wolken zu sehen, dabei bleibt es trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad.

Der Freitag wird laut DWD heiter mit einigen Quellwolken. Die Temperaturen werden frühlingshaft und steigen auf Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad. Nachts bleibt es klar und trocken - bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad.