Dessau-Roßlau - Das Kurt-Weill-Fest in Dessau steht 2024 unter dem Motto „Leuchten im Schatten“ und will Frauen in den Mittelpunkt rücken. Sie stünden oft im Schatten ihrer berühmten Männer, Väter, Brüder oder Lebensumstände, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Eine zentrale Rolle solle etwa Kurt Weills Ehefrau, Lotte Lenya, einnehmen, aber auch Édith Piaf, Alma Mahler-Werfel, Milva und Elisabeth Hauptmann. Vom 23. Februar bis zum 10. März seien mehr als 40 Veranstaltungen geplant: Musik, Schauspiel, Tanz und bildende Kunst. 16 Spielstätten in und um Dessau-Roßlau seien einbezogen. Jährlich kommen rund 20.000 Besucherinnen und Besucher.

Das „Kurt Weill Fest“ ist ein internationales, genreübergreifendes Festival zu Ehren des Komponisten Weill („Die Dreigroschenoper“), der 1900 in Dessau geboren wurde und 1950 in New York starb. Wegen der Machtübernahme der Nazis zog er in die USA. Am Broadway wurde er mit seiner Musik zum Star.