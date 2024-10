275 Spiele ohne Tor - und dann kann Kevin Vogt wieder feiern. Der Union-Profi trifft am Samstag gegen Borussia Dortmund. Für Vogt kein ganz neues Gefühl.

Berlin - So lange wie Union Berlins Kevin Vogt hat kein Feldspieler der Fußball-Bundesliga auf sein nächstes Tor warten müssen. Der 33 Jahre alte Innenverteidiger feierte am Samstag gegen Borussia Dortmund nach einem Foulelfmeter sein erstes Liga-Tor seit fast genau zehn Jahren, wie der Datendienstleister Opta noch während der Partie hervorhob. Letztmals getroffen hatte Vogt am 18. Oktober 2014, damals noch für den 1. FC Köln - und auch gegen den BVB. Laut Opta lagen für Vogt 275 torlose Partien zwischen den beiden Treffern.