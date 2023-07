Ein Mann hält offenbar immer wieder den Verkehr und die Polizei in Atem. Zwei Dinge sind auffällig: Er hält wahllos Autos an und er trägt stets ein Karohemd.

Gesucht: 35-jähriger Mann im Karohemd hält Straßenverkehr und Polizei in Atem

Ein 35-Jähriger im Karohemd ist in Hannoversch Münden bei Göttingen unterwegs - und bringt teilweise den Verkehr zum Erliegen. Damit hält er Polizei und Autofahrer in Atem. Nun werden Zeugen der Tat gesucht. Symbolbild:

Hannoversch Münden/Göttingen (vs) - Ein Mann im Karohemd hält immer wieder den Straßenverkehr in Hannoversch Münden im Landkreis Göttingen in Atem. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach betrat der Mann am frühen Sonntagmorgen die Fahrbahn und versuchte, mehrere Autos und einen Lkw angehalten. Die Hintergründe hierfür seien bislang unklar, heißt es.

Der 35-jährige Hannoversch Mündener war mit einem blau-weiß karierten Hemd und einer Jeans bekleidet und für andere Verkehrsteilnehmer in den Nachtstunden kaum erkennbar, als er die Fahrbahn betrat und willkürlich Autos anhielt, so die Beamten weiter. Außerdem soll auch ein Lkw mitten auf der Kreuzung Ecke Werrabrücke von dem Mann angehalten worden sein.

Am Mittwochabend soll der Mann wieder in seinem Karohemd an einer Aral- Tankstelle unterwegs gewesen sein. Dort war er offenbar wieder damit beschäftigt, Autos anzuhalten. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten den Vorfall über Notruf gemeldet.

Nun werden Zeugen und Geschädigte der beiden Vorfälle gesucht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Hann. Münden unter der Rufnummer 05541- 9510 zu melden.