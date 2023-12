Plauen - Buntmetall in größeren Mengen ist in der ersten Dezemberwoche aus einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Plauen im Vogtland gestohlen worden. Dabei richteten die Täter nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau vom Samstag Schaden in vielfacher Höhe an. Sie rissen aus allen vier Etagen sämtliche Kupferrohre und Elektroleitungen heraus. Der Wert des Diebesgutes werde auf über 10.000 Euro geschätzt - der entstandene Sachschaden liege mit rund 50.000 Euro deutlich darüber. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Hauses aufgefallen sind.