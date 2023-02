Potsdam - Nach der Zerstörung eines Kunstwerks an der Baustelle der Potsdamer Garnisonkirche hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 40-Jährige stehe im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag am Baugerüst des Kirchturms ein Großplakat der Künstlerin Julia Krahn zerstört zu haben, berichtete die Polizeidirektion West am Montag. Seit Mittwoch waren zwei 20 Meter lange Großplakate mit ukrainischen Frauen als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu sehen.

Der Mann habe sich bei der Tat selbst gefilmt und und das Video in sozialen Medien verbreitet, teilte die Polizei weiter mit. Der Täter habe das Gesicht einer Frau herausgeschnitten und ein eigenes Plakat mit einer Botschaft zum Ukraine-Krieg eingefügt. Der 40-Jährige sei offenbar unbemerkt vom Wachschutz auf die gesicherte Baustelle eingedrungen.

Gegenstand der Ermittlungen sei auch, ob ein Zusammenhang mit weiteren Taten im Potsdamer Stadtgebiet bestehe, berichtete die Polizei. In der vergangenen Woche war ein 40-Jähriger aus der Ukraine als Tatverdächtiger ermittelt worden, der auf dem Turm des alten Landtagsgebäudes auf dem Brauhausberg eine russische Fahne und Z-Symbole angebracht haben soll. Das „Z“ stellt das Symbol der russischen Kriegführung dar.