Seit 20 Jahren gibt es die Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Selbstporträts von Künstlerinnen und Künstlern sind nun zu einer besonderen Ausstellung in Halle zusammengewachsen.

Halle - Mit einer ausschließlich aus Selbstporträts von Künstlerinnen und Künstlern bestehenden Ausstellung feiert die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt ihren 20. Geburtstag. Die Schau „Wir sind Kunst“ wird von Sonntag an bis zum 17. November in den Stiftungsräumen in direkter Nachbarschaft zur Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle präsentiert, wie die Stiftung mitteilte. Zu sehen sind Selbstporträts von Neo Rauch bis zu Fern Liberty Kallenbach Campbell.

Bereits vor einiger Zeit seien 150 Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Akteure geförderter Projekte um Selbstporträts gebeten worden, hieß es. Die Bandbreite erstrecke sich von Malerei und Grafik über etwa Fotografie und Textilkunst. Die Ausstellung soll von Lesungen, Vorträgen und Konzerten begleitet werden, zudem gebe es Führungen.

Die 2004 gegründete Kunststiftung finanziert Projekte der Bildenden und Angewandten Kunst, Publikationen, darstellende Kunst, Film und interdisziplinäre Vorhaben, wie es hieß. Auch Ausstellungen, Galerien und Messeauftritte würden unterstützt, ebenso einzelne Künstlerinnen und Künstler über Arbeitsstipendien im In- und Ausland.