Göttingen - Die internationalen Händel-Festspielen in Göttingen können weiter auf ihren künstlerischen Leiter setzen. George Petrou verlängerte seinen Vertrag bis einschließlich 2031, wie die Veranstalter bei der Vorstellung des diesjährigen Programms mitteilten. Die Festspiele finden in diesem Jahr vom 16. bis 25. Mai statt und stehen unter dem Motto „Lorbeeren“.

In Göttingen habe er einige der kreativsten, bewegendsten und emotionalsten Momente seiner Karriere erlebt, sagte Händel-Spezialist Petrou, der seit 2022 künstlerischer Leiter der Händel-Festspiele ist. In Göttingen seien Händels Kompositionen seit über einem Jahrhundert in höchster Qualität erlebbar, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Volker Römermann. Petrou stehe für eine kompromisslose Orientierung an allerhöchster Qualität. Der Vorsitzende der Göttinger Händel-Gesellschaft, Wolfgang Sandberger, sagte, Petrou werde Göttingen international zur allerersten Adresse in Sachen Händel machen.

Ruhm und Macht im Mittelpunkt

Thematisch stehen in diesem Jahr Ruhm und Ehre sowie Macht und Pracht im Mittelpunkt, wie es in einer Mitteilung heißt. Es gehe „um die Lorbeeren, die man sich stets aufs Neue verdienen muss, statt sich auf ihnen auszuruhen“.

Als Festspieloper soll den Angaben nach „Tamerlano“ aufgeführt werden. Die Premiere ist für den 17. Mai angesetzt. Bereits einen Tag vorher ist Händels Oratorium „Solomon“ zu sehen.

Insgesamt sind in und um Göttingen 94 Veranstaltungen - darunter Kammer- und Kirchenkonzerte sowie Vorträge und ein Kinderprogramm - geplant. Für einige Veranstaltungen sind die Karten nach Veranstalterangaben bereits verfügbar.