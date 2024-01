Halle - Die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle präsentiert zum Ende des Wintersemesters 2023/24 die Diplome der Kunst in einer Ausstellung. Nach der Eröffnung im Volkspark am Mittwoch sollen die Abschlussarbeiten von 27 Kunstschaffenden bis 21. Februar gezeigt werden. Der Titel der Ausstellung lautet „We are nowhere, but it's now“ (Wir sind nirgendwo, aber es ist jetzt) und beschreibt den Angaben der Kunsthochschule zufolge den leicht melancholischen Moment des Loslassens und den Sprung ins Ungewisse.

Präsentiert werde ausschließlich der Fachbereich Kunst - an der Burg gibt es außerdem den Fachbereich Design. Die Exponate umfassen nahezu alle Genres von der Malerei über Keramik und Schmuck bis hin zu Skulpturen, Video und Textilarbeiten. Die Absolventinnen und Absolventen hätten sich in ihren Diplomarbeiten ebenso mit aktuellen soziopolitischen Themen beschäftigen wie mit kritisch körperlichen Normvorstellungen und experimenteller Formgestaltung.

Anlässlich der Vernissage soll zudem der mit 2500 Euro dotierte Kunstpreis der Stiftung der Saalesparkasse für eine „künstlerisch und thematisch herausragende Diplomarbeit“ verliehen werden.