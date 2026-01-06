Die Kunsthandwerker im Erzgebirge freuen sich über gute Verkäufe vor Weihnachten, stehen aber vor Herausforderungen. Nun wird bereits an Neuheiten getüftelt, die bald international vorgestellt werden.

Olbernhau - Das Weihnachtsgeschäft hat die Kunsthandwerker im Erzgebirge positiv gestimmt. Zwar gebe es auch einige negative Stimmen von Unternehmen, die sich mehr erhofft hätten, sagt Frederic Günther vom Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller der Deutschen Presse-Agentur. Die meisten seien aber zufrieden. Ungewiss sei jedoch, wie sich angesichts der US-Zölle der Export künftig entwickle. Und auch die Präsenz auf Weihnachtsmärkten steht laut Günther für manche infrage.

„Die Beliebtheit des erzgebirgischen Kunsthandwerks ist ungebrochen“, konstatiert der Verbandsgeschäftsführer. Die Weihnachtsmärkte hätten regen Zulauf erlebt, was sich im Absatz widergespiegelt habe. Auch online hätten sich die Verkäufe gut entwickelt. Abschließende Zahlen lägen bislang nicht vor, doch sei das Stimmungsbild aus Rückmeldungen vieler Unternehmen sehr klar.

Kunsthandwerker tüfteln an Neuheiten

In vielen Betrieben stehe nun Inventur an. Zudem werde an Neuheiten für die nächste Saison gearbeitet. Die werden im Februar auf der „Christmasworld“ in Frankfurt dem internationalen Publikum präsentiert. Dann hofft die Branche auf Rückmeldungen vor allem von Händlern in den USA. Dort gelten seit Ende August auch für das Kunsthandwerk Zölle von 15 Prozent. Dieses Jahr seien viele Händler dort zögerlich mit Bestellungen gewesen, sagt Günther. Voll ausgewirkt auf das Weihnachtsgeschäft hätten sich die Zölle aber noch nicht, weil viel Ware schon vor dem Termin über den Atlantik geschickt worden war.

Manche Unternehmen überlegten auch, ob sie künftig ihre eigene Präsenz auf Weihnachtsmärkten reduzieren oder ganz aufgeben, erläutert Günther. „Das wird sich in den nächsten Jahren merklich ausdünnen.“ Der Grund seien steigende Kosten für Personal, Energie und Standgebühren.