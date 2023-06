Berlin - Eintracht Frankfurts künftiger Sportdirektor Timmo Hardung hat die Nachfolgefrage von Chefcoach Oliver Glasner offiziell offen gelassen, Kandidat Dino Toppmöller aber gelobt. „Dino ist ein super Typ, ein Weltklasse-Trainer in meinen Augen. Das hat aber nichts damit zu tun, was morgen in Berlin passiert“, sagte Hardung am Freitagmorgen im „Morgenmagazin“ des ZDF. Die Eintracht bestreitet am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) das Pokalfinale gegen RB Leipzig. Es wird die letzte Partie unter dem Österreicher Glasner, von dem sich der Club zum Saisonende trennt.

Dass der 42 Jahre alte Toppmöller den Trainer-Posten übernimmt, gilt als Formsache. Auf eine entsprechende Frage am Freitag sagte Hardung: „Das kann ich nicht bestätigen. Das Finale ist das einzige, was uns aktuell beschäftigt.“ Hardung selbst übernimmt zum 1. Juli den Posten als Sportdirektor, aktuell ist er noch Leiter der Lizenzspielerabteilung. Der Funktionär zeigte sich „sehr sicher“, dass Sport-Vorstand Markus Krösche auch in der neuen Saison bei der Eintracht sei. Krösche war zuletzt als Kandidat beim FC Bayern München gehandelt worden.

Im Endspiel gegen Titelverteidiger Leipzig sind die Hessen der Außenseiter. Zur Bedeutung der Partie sagte Hardung: „Der Titel ist für die Ewigkeit. Es hat nicht alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber du spielst so eine Saison, um ein Finale zu haben.“