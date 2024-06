Erfurt/Reinhardsbrunn - Viele Vorschläge zur künftigen Nutzung von Schloss Reinhardsbrunn sind eingegangen. Wie das Gelände der historisch bedeutsamen Anlage bei Friedrichroda im Thüringer Wald künftig genutzt werden soll, darüber informiert heute (10.00 Uhr) unter anderem Kulturstaatssekretärin Tina Beer in Erfurt. Zuvor hatten bei einem Ideenwettbewerb Bürger, Vereine und Institutionen mehr als 50 Vorschläge für die Zukunft der Schlossanlage eingereicht. Eine Jury bearbeitete anschließend die besten Nutzungsideen weiter.

Seit 2021 gehört das Schloss mit dem Park im Landkreis Gotha offiziell dem Land Thüringen. Dieses hatte sich zuvor um die Enteignung der Anlage bemüht, da die damalige Besitzerin das Schloss jahrelang der staatlichen Notsicherung überlassen hatte. Das Verfahren gilt als Präzedenzfall im Denkmalschutz in Deutschland. Das Schloss, das in seiner heutigen Form zwischen 1827 und 1835 entstand, stellt mit seinem Park die bedeutendste Schlossanlage der Neugotik in Thüringen dar. Seit 2021 laufen dort Bauarbeiten zum Erhalt des Denkmals.