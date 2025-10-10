Mehr als hundert Menschen versammelten sich am Checkpoint Charlie, um bei einer Demo die israelische Politik zu kritisieren. Die Kundgebung endete nach weniger als zwei Stunden.

Berlin - Nach der Einigung Israels und der Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans haben in Berlin-Mitte mehr als hundert Menschen an einer Kundgebung teilgenommen. Bei der Demonstration am Checkpoint Charlie schwenkten zahlreiche Menschen Flaggen, einige kamen mit Rosen. Angemeldet war die Demonstration als „Waffenstillstandfest Freiheit für Palästina“. Das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg wurde bei der Zusammenkunft heftig kritisiert. Nach weniger als zwei Stunden wurde die Demonstration beendet.