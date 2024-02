Dresden - Schüler aus Sachsen können sich für einen vierwöchigen Schulbesuch im Ausland bewerben. Die Frist läuft bis zum 11. März, wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte. Insgesamt werden 35 Stipendien an Oberschüler und Gymnasiasten der Klassen acht und neun vergeben. Zur Auswahl stehen Frankreich, Malta, Tschechien, Italien, Spanien, Großbritannien und USA.

„Der beste Lerneffekt bei Fremdsprachen entsteht durch die praktische Anwendung. Die Jugendlichen erhalten einen ganz anderen Motivationsschub, wenn sie die Fremdsprache im jeweiligen Land lernen, statt nur im Klassenzimmer“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Ein Auslandsbesuch forme zudem die Persönlichkeit, den Weitblick und das Selbstbewusstsein.

Der Schulbesuch im Ausland ist in der Zeit September/Oktober geplant. Die Schüler werden in Gastfamilien untergebracht. Das Stipendium deckt die Kosten für den Flug, Unterrichtsmaterialien und Versicherungen. Alle Teilnehmer müssen einen Eigenanteil von 150 Euro aufbringen, in besonderen Härtefällen ist eine Ratenzahlung möglich.