Dresden - Sachsens Kultusminister Christian Piwarz hat sich nach der Messerattacke an einer Schule in Bischofswerda mit einem verletzten Achtjährigen betroffen gezeigt. „Unsere Gedanken sind bei dem verletzten Kind und der Schulgemeinschaft“, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Mitarbeiter der Kultusverwaltung seien am Morgen unmittelbar nach der Tat vor Ort gewesen. „Wir werden die Schüler und Pädagogen unterstützen, wo immer es auch notwendig sein wird.“

Ein mit einem Messer bewaffneter Schüler hatte am Mittwochmorgen in einer Schule einen acht Jahre alten Jungen schwer verletzt. Der Angreifer - ein 16-jähriger Jugendlicher - wurde überwältigt und befindet sich ebenfalls im Krankenhaus.