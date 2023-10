Altenburg - Der Kulturspäti in Altenburg ist Landessieger des Deutschen Nachbarschaftspreises 2023. „Der Kulturspäti ist nicht nur ein Bio-Lebensmittelladen, sondern zentraler Treffpunkt für die Nachbarschaft und belebender Faktor für den Roßplan in Altenburg“, teilte die Staatskanzlei vor der Preisverleihung am Dienstag mit. Das Projekt ermögliche es den Aktiven außerdem, sich in die Gestaltung des Ladens einzubringen und gehe mit der Organisation von Festen, wie der Féte de la Musique, weit über seine ursprüngliche Produktpalette hinaus, hieß es.

Zuvor hatte eine unabhängige Landesjury den Kulturspäti unter fünf Nominierten aus Thüringen ausgewählt. Das Projekt erhält wie die anderen 15 Sieger auf Landesebenen 2000 Euro. Die Stiftung „Nebenan.de“ hat den Deutschen Nachbarschaftspreis 2017 ins Leben gerufen, die Deutsche Potscode Lotterie ist diesjährige Hauptfördererin des Preises.