Dresden - Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hat den gestorbenen Gunther Emmerlich als einen großen Künstler, Opernsänger und Sympathieträger Sachsens gewürdigt. „Diese traurige Nachricht so kurz vor Weihnachten zum Tod von Gunther Emmerlich hat mich zutiefst getroffen“, sagte sie laut Mitteilung vom Mittwoch und erinnerte an „seine herzliche Art“. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit bleibe auch sein gesellschaftliches Engagement unvergessen. Der 79-Jährige starb am Dienstag überraschend in seinem Zuhause in Dresden.