Magdeburg - Claudia und Volker von Alvensleben sowie Kamilla Bühring erhalten in diesem Jahr den Denkmalpreis des Landes Sachsen-Anhalt. Wie die Staatskanzlei am Dienstag in Magdeburg mitteilte, werden sie für ihr Engagement zum Erhalt des Oberhofes in Ballenstedt und des Pfarrhofes in Möckern ausgezeichnet. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert. Den mit 7500 Euro dotierten Gruppenpreis erhält der Verein „Rettung Schloss Blankenburg. Überreicht werden die Preise am Donnerstag von Kulturminister Rainer Robra (CDU).