Ein Kinobesuch, Tanzen bis in die Nacht oder ein Abend im Theater - für Eltern von kleinen Kindern ist das oft mit Stress und zusätzlichen Kosten verbunden. Die Bühnen Halle wollen Abhilfe schaffen.

Halle - Zum ersten Mal wollen die Bühnen Halle Eltern mit kostenloser Kinderbetreuung einen Besuch in einem ihrer Häuser erleichtern. Geplant sei ein Auftritt des Balletts mit einem parallel stattfindenden Ballettworkshop für Kinder ab sechs Jahren, sagte die Sprecherin der Vereinigung mehrerer Kulturstätten in der Saalestadt, Melina Ademaj. So solle den Eltern zusätzlicher Stress und eventuelle Kosten für die Betreuung des Nachwuchses erspart bleiben.

Das Angebot gilt demnach zunächst für die Aufführung von „DUSK“ am 14. November abends. Nach der Ballettvorstellung können die Kinder dann wieder am Bühneneingang der Oper abgeholt werden, erklärte die Sprecherin. Sollten sich viele Eltern und Kinder finden, die das Angebot in Anspruch nehmen, sei geplant, eine solche Form der Veranstaltung regelmäßig anzubieten. An dem ersten geplanten Workshop sollen 50 Kinder teilnehmen können. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten vorab angemeldet werden, hieß es.

Betreuung mit künstlerischem Bezug

In anderen Städten gibt es ein solches Angebot bereits - etwa am Schauspiel in Leipzig. Hier wird den Angaben nach während der Kinderbetreuung jedoch kein direkter künstlerischer Bezug hergestellt. „Neu ist bei uns, dass die Kinder, während ihre Bezugspersonen die Vorstellung genießen, in einem Workshop selbst mit Tanz und Ballett in Berührung kommen können“, betonte Ademaj.

Im Leipziger Schauspiel gibt es schon seit der Spielzeit 2016/2017 regelmäßig Vorstellungen mit Kinderbetreuung, sagte die Sprecherin des Hauses, Sarah Schramm. Aktuell gebe es etwa drei Termine pro Spielzeit. „Für das Format erhalten wir viel positives Feedback von den Menschen, die dieses kostenfreie Angebot nutzen, aber auch von Personen, die diesen Service bislang noch nicht genutzt haben.“ Zuletzt seien bei einer Vorstellung im Schauspiel 20 Kinder in der Betreuung angemeldet worden.