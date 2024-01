Kulturausschussvorsitzende warnt in vor Folgen

Berlin - Die Debatte um den in Folge des Nahostkonflikts noch verschärften Antisemitismus belastet die Kulturszene zunehmend. Wichtige Einrichtungen sehen internationale Kontakte gefährdet. „Ich bekomme berechtigte Anmerkungen von Kulturinstitutionen, die sich an mich gewendet haben, weil sie sich fragen, wie sie international weiterarbeiten sollen“, sagte Katrin Budde, Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Alle müssten sich darauf einlassen, miteinander zu denken. „Wir als Kulturpolitikerinnen werden uns auf die Probleme einlassen müssen, damit am Ende nicht ein Abbruch von internationalen Kulturbeziehungen droht für Goethe-Institut, Humboldt Forum, Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder Kulturstiftung des Bundes. Das sind klassische Institutionen, die man wirklich keines Antisemitismus verdächtigen darf, die aber sagen: Zusammenarbeit muss machbar sein.“

Die SPD-Politikerin will Kulturinstitutionen wirken lassen, „ohne sie unter Generalverdacht zu stellen, wenn sie international auch mit Ländern zusammenarbeiten, wo wir sagen würden: die benehmen sich antisemitisch.“ Es gehe auch darum, durch Zusammenarbeit Verständnis für jüdische Kultur zu vermitteln und zu erreichen. „Kultur baut immer an Stellen Brücken, wo alles andere abgebrochen ist“, sagte Budde.