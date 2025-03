Aufziehende Wolken bringen sinkende Temperaturen sowie Regen und Nebel in den Freistaat. Worauf sich die Menschen in den nächsten Tagen einstellen müssen.

Dresden - Die kommenden Tage bringen in Sachsen wechselhaftes Wetter und frostige Nächte. Nachts erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Tiefstwerte in den niedrigen Minusgraden.

Am frühen Morgen gibt es heute Werte knapp unter dem Gefrierpunkt und vor allem im Norden des Freistaates noch vereinzelte Nebelfelder mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages bis auf 15 Grad an. Dabei sind laut DWD auch einzelne Gewitter möglich. Die Sonne zeigt sich kaum und ab dem Nachmittag kann es örtlich regnen. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 4 und 1 Grad.

Wolken und Regen bestimmen sowohl den Mittwoch als auch den Donnerstag. Die Temperaturen liegen dabei am Tag zwischen sechs bis zehn Grad, in der Nacht sinken diese noch einmal auf bis zu minus drei Grad ab. Auch Nebelfelder sind in den Nächten und frühen Morgenstunden zu finden. Im Erzgebirge oberhalb von 500 Metern kann laut DWD sogar Schnee fallen. Teilweise bestehe Glättegefahr.