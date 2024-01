Erfurt - Die Menschen in Thüringen müssen sich auf kältere Witterung einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der Nacht zu Sonntag verbreitet mit Frost bei Temperaturen zwischen minus einem und minus vier Grad, im Thüringer Wald sogar bis zu minus sechs Grad. Leichter Regen soll dann allmählich in Schneefall übergehen. Am Sonntagmorgen könne es stellenweise glatt werden, am Nordrand des Thüringer Walds seien bis zu fünf Zentimeter Schnee möglich. Bei einzelnen Schneeschauern sei am Sonntag mit Höchstwerten zwischen minus drei und minus einem Grad zu rechnen, im Bergland sogar mit bis zu minus sechs Grad.

Bei der Hochwasserlage zeichnet sich in Thüringen weiter Entspannung ab. Am Samstagmittag lagen laut Übersicht des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) nur noch wenige Pegelstände an den Flüssen vor allem in Nord- und Südthüringen über Meldebeginn. Der Meldebeginn gilt in Thüringen zwar als Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser. Doch den TLUBN-Prognosen zufolge zeichnete sich an den betroffenen Pegeln ein weiterer Rückgang der Wasserstände ab. Bereits am Freitag hatte das TLUBN erklärt, dass in den kommenden Tagen nicht mit einem neuerlichen anhaltenden Anstieg der Pegelstände zu rechnen sei.