Kühlere Temperaturen in der nächsten Woche in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Aus dem Norden strömt in der nächsten Woche kühlere Luft nach Sachsen-Anhalt. Die Phase milder Temperaturen sei vorerst vorbei, sagte eine Sprecherin der Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Auch im Tiefland sei in der nächsten Woche nachts mit Frost zu rechnen, tagsüber gebe es dort aber meist Plusgrade. Im Harz kann es laut DWD kälter sein. Viel Schnee liege dort aktuell nicht, es seien nur wenige Zentimeter, sagte die Sprecherin.