Zum Anfang der Woche zeigt sich das Wetter in Sachsen noch wolkenverhangen und kalt. Im weiteren Verlauf wird es freundlicher und milder.

Kühler Wochenstart in Sachsen

Dresden - Nach einem frostigen Wochenstart wird es in Sachsen im Laufe der Woche freundlicher. Am Morgen liegen die Tiefstwerte verbreitet zwischen -1 und -5 Grad, in Bodennähe und höheren Lagen sogar teils bei -8 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch tagsüber bleibt es zunächst eher kühl und wolkenreich. Die Temperaturen erreichen bis zu 12 Grad, im Bergland bis zu 7 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es weitgehend trocken, bei Tiefstwerten zwischen 2 und -2 Grad. Im oberen Bergland kann es vereinzelt leicht schneien. Der Dienstag beginnt laut Angaben wechselhaft mit Wolken und etwas Sonne, am Nachmittag lockert es zunehmend auf. Es bleibt trocken bei maximal 12 Grad, im Bergland bis zu 10 Grad.

Zur Wochenmitte soll es dann milder werden: Am Mittwoch und Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, bei Temperaturen von bis zu 15 Grad – im Bergland um die 12 Grad. Nachts bleibt es weiterhin kalt mit Tiefstwerten um den Gefrierpunkt.