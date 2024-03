Berlin/Potsdam - Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf kühle Temperaturen und viele Wolken einstellen. In den frühen Morgenstunden am Montag ist verbreitet mit Frost bei bis zu minus fünf Grad zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen dann bis auf maximal neun Grad. Dabei wird es teils stark bewölkt - nur vereinzelt ist etwas Sonnenschein möglich. Es weht ein schwacher Wind aus Osten.

In der Nacht zum Dienstag ist erneut mit leichtem Frost bei Tiefsttemperaturen von minus vier Grad zu rechnen. Es bleibt weiterhin bewölkt, trocken und schwach windig in Berlin und Brandenburg.