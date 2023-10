Kühl und mitunter sonnig am Mittwoch in Sachsen

Dresden - Am Mittwoch lässt sich in Sachsen länger die Sonne blicken - aber es wird kühl. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag mit leichtem Frost und stellenweise mit Nebel oder Hochnebel, zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Metern. Ab dem Vormittag klart es auf und es wird über längere Zeit sonnig, bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad, im oberen Bergland zwischen 5 und 10 Grad. Im Tagesverlauf tauchen vermehrt hohe Wolkenfelder auf, es bleibt laut DWD aber trocken.

In der Nacht zum Donnerstag verdichten sich die Wolken. Später kann es bei Temperaturen von 3 bis 8 Grad aus Südwesten kommend Regen oder Sprühregen geben, der am Morgen die Oberlausitz erreicht. Bedeckt und mitunter regnerisch bleibt es auch am Donnerstag. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad, im Bergland bei höchstens 10 Grad.

In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf 5 bis 8 Grad. Laut DWD wird das Wetter am Freitag ähnlich wie am Donnerstag - bei Höchsttemperaturen von 8 bis 12 Grad. Der Wind frischt allerdings auf und es wird gelegentlich böig.