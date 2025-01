Verletzte Menschen gab es Silvester erneut durch normales Feuerwerk. Illegale sogenannte Kugelbomben hatten aber noch schlimmere Auswirkungen. Nun ermittelte die Polizei in Berlin einen Verdächtigen.

Ein Feuerwehrauto ist in der Silvesternacht unterwegs. (Archivbild)

Berlin - Wegen der Explosion einer illegalen Kugelbombe in der Silvesternacht in Berlin mit einem lebensgefährlich verletzten Kind hat die Polizei einen Verdächtigen identifiziert und zwei Wohnungen durchsucht. Der 17 Jahre alte Verdächtige sei über Hinweise aus der Bevölkerung über das eigens eingerichtete Hinweisportal der Polizei im Internet gefunden worden, teilten die Beamten mit. Weitere Informationen über den mutmaßlichen Täter und die Orte der Durchsuchungen gab es zunächst nicht.

Durch die Explosion der Kugelbombe an Silvester kurz nach Mitternacht im Bottroper Weg in Tegel war ein siebenjähriger Junge lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde notoperiert. Ein 41-jähriger Mann erlitt Bein- und Handverletzungen und wurde mehrfach operiert. Laut Polizei wurden sechs weitere Menschen - drei Kinder, eine Jugendliche und zwei Erwachsene - leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.