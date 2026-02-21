Zum 81. Jahrestag der Befreiung von Buchenwald rufen linksradikale Gruppen zu einem Protest auf. Die Gedenkstätte spricht von einer Instrumentalisierung des Erinnerns – und reagiert scharf.

Weimar - Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar sieht in der Kampagne „Kufiyas in Buchenwald“ linksradikaler Aktivisten einen Angriff auf die deutsche Erinnerungskultur. Linksradikale, propalästinensische Gruppen haben im Internet zu einem öffentlichen Protest in Weimar während des Gedenkwochenendes zum 81. Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers im April aufgerufen. Auch Vorträge und eine Podiumsdiskussion soll es geben.

Die Gedenkstätte reagierte besorgt: „Das ist eine völlig unangemessene Instrumentalisierung des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus für die eigene politische, menschenfeindliche Agenda“, sagte der Sprecher der Gedenkstätten-Stiftung, Rikola-Gunnar Lüttgenau auf Nachfrage. „Gruppierungen, die den Terror der Hamas bejubeln, die Angriffe vom 7. Oktober als "großartige Überraschung" glorifizieren und dem Staat Israel das Existenzrecht absprechen, haben bei uns keinen Platz.“ Zuvor hatte unter anderem die „Neue Zürcher Zeitung“ über den geplanten Protest berichtet.

Palästinensertuch als Auslöser

Hintergrund ist ein Streit um das Tragen von Palästinensertüchern (Kufiyas) auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte. Zur Gedenkfeier im April vergangenen Jahres wurde einer Frau der Zutritt zum Gelände verweigert, weil sie mit einem sogenannten Palästinensertuch gegen die Unterstützung der israelischen Politik protestieren wollte. Die Frau klagte daraufhin erfolglos vor Gericht.

Wenn Unterstützer menschenverachtender Positionen versuchten, durch das Tragen einer Kufiya bei offiziellen Gedenkfeiern den Ort für sich zu instrumentalisieren, werde dies weiterhin konsequent unterbunden. Das widerspreche allem, wofür die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora einstünden, so Lüttgenau. Nach seinen Worten liegt dem Ordnungsamt der Stadt bislang noch keine Anmeldung zu dem für den 12. April angekündigten Protest vor.

Die historische Dimension von Buchenwald

In das KZ Buchenwald bei Weimar und seine Außenlager hatten die Nationalsozialisten zwischen 1937 und 1945 etwa 280.000 Menschen verschleppt, darunter Zehntausende Jüdinnen und Juden. 56.000 Menschen wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheiten, durch Zwangsarbeit oder medizinische Experimente.