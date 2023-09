Bremerhaven - In einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven ist eine Küche in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Mittwochabend hatte der Wohnungsinhaber die Flammen bereits gelöscht, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Ausbreitung des Feuers auf die gesamte Küchenzeile konnte demnach verhindert werden, die Wohnung sei aber zunächst unbewohnbar. Der Mann und sein Mitbewohner wurden durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und entrauchten die Wohnung und das Treppenhaus. Zu der Brandursache ermittelt nun die Polizei.