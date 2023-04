Berlin/München/Frankfurt - „Ku'damm 56“, das Musical nach der populären ZDF-Serie, gastiert Ende des Jahres in München und Frankfurt am Main und kehrt Anfang 2024 wieder an seinen Heimatort Berlin zurück. In Berlin hatte das Musical seit seiner Premiere im November 2021 rund 300 000 Besucherinnen und Besucher in 497 Vorstellungen, wie Ufa Fiction am Donnerstag in Potsdam mitteilte. „Produziert wurde das Musical - mit Genehmigung des ZDF - von BMG in Zusammenarbeit mit Ufa Fiction unter dem Dach der Bertelsmann Content Alliance“, hieß es zur Erläuterung. Beim Deutschen Musical Theater Preis holte das Musical vier wichtige Auszeichnungen.

Die Musical-Adaption der ZDF-Reihe rund um eine Tanzschulenfamilie mit drei Töchtern entstand in Zusammenarbeit zwischen Autorin Annette Hess und dem durch Rosenstolz bekannten Songschreiberteam Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Im Deutschen Theater München gastiert das Musical ab Ende November (29.11. bis 17.12.) und in der Alten Oper Frankfurt ab kurz vor Weihnachten (20.12.23 bis 7.1.24). Im Berliner Theater des Westens ist es dann wieder ab Januar zu sehen (12.1. bis 11.2.).

Auch im Fernsehen geht die Reihe weiter - nach den bisherigen Dreiteilern „Ku'damm 56“ (2016), „Ku'damm 59“ (2018) und „Ku'damm 63“ (2021) mit Schauspielerinnen wie Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich und Emilia Schüle. Aktuell wird laut Ufa Fiction die vierte Staffel - „Ku'damm 77“ - zusammen mit dem ZDF entwickelt.