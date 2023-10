Magdeburg - Die Arbeitsgemeinschaft Magdeburg der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hat sich entsetzt über die Angriffe auf Israel gezeigt. „Wir stehen völlig zusammen mit allen Organisationen und Staaten, die solidarisch mit Israel sind“, erklärte der Vorsitzende Tobias Krull am Sonntag. „Wir wünschen uns Frieden für Israel und den ganzen Nahen Osten.“

In einem Überraschungsangriff hatte die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas am Samstag Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. „'Nie wieder' bedeutet auch, dass Israelis und Juden in ihrer Heimat in Frieden und Sicherheit leben müssen und alle Verteidigungsmittel gegen die Terrormilizen aufbringen dürfen“, sagte Krull. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.