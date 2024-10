München - Ausnahmefußballer Toni Kroos bekommt für seine sportliche Karriere und sein soziales Engagement den diesjährigen Bambi in der Kategorie Sport. „Toni Kroos ist als Spieler ein Star und als Spielmacher ein Genie“, begründete die Jury ihre Wahl. „Sein Tempo, die Präzision seiner Pässe über große Distanz, kombiniert mit uneitler Souveränität, verliehen dem deutschen Fußball eine neue Dimension.“ Doch neben Fokus und Teamgeist auf dem Platz zeige der 34-Jährige noch weitere Tugenden und engagiere sich seit knapp zehn Jahren in seiner eigenen Stiftung für Kinder und Jugendliche.

Das Fazit der Jury: „Sein vorbildliches soziales Engagement in seiner Toni Kroos Stiftung, die sich für gesundheitlich benachteiligte Jugendliche einsetzt, machen ihn zu einer der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs.“

Erfolgreichster deutscher Fußballer

Kroos ist mit 34 gewonnenen Titeln der erfolgreichste deutsche Fußballspieler, gewann in diesem Jahr mit Real Madrid zum sechsten Mal die Champions League. Nach der Europameisterschaft in Deutschland verkündete der Weltmeister von 2014 unlängst sein Karriereende. 2015 gründete der gebürtige Greifswalder und Vater von drei Kindern zudem seine gemeinnützige Stiftung, die gesundheitlich stark beeinträchtigte Kinder und Jugendliche und deren Familien unterstützt.

Der Bambi wird von Hubert Burda Media vergeben und ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Er wird am 7. November in München verliehen, die Gala wird live aus den Bavaria Filmstudios gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in bis zu zwölf Kategorien vergeben.