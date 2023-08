Mühlhausen - Im Bratwurst-Land Thüringen wird am Sonntag (14.00 Uhr) die neue Thüringer Wurstkönigin gekürt. Sie übernimmt die Krone von Jennifer Risch, die den Titel coronabedingt seit 2020 trug. Die Wurstkönigin vertritt in ihrer zweijährigen Amtszeit die Interessen des Thüringer Fleischerhandwerks und hat dafür zahlreiche repräsentative Termine und Auftritte zu absolvieren.

Die 13. Wurstkönigin wird im neuen Bratwurstmuseum in Mühlhausen gekrönt. Das Museum war nach seinem Umzug von Holzhausen im Ilm-Kreis am Mittwoch an seinem neuen Standort eröffnet worden.