Die Zahl der Bundeswehr-Events an Sachsens Schulen hat sich seit 2020 mehr als verdoppelt. Eine Friedensallianz kritisiert, dass humanitäre Organisationen nicht diesen Zugang hätten.

Dresden - Eine Friedensallianz kritisiert die steigende Präsenz der Bundeswehr an sächsischen Schulen. Demnach habe sich die Zahl der Bundeswehr-Veranstaltungen an Schulen in den Jahren 2020 bis 2024 mehr als verdoppelt, teilte die Schwerter-zu-Pflugscharen-Allianz mit.

Die Friedensinitiative beruft sich dabei auf die Auswertung Kleiner Anfragen im sächsischen Landtag. Demnach gab es im Jahr 2020 an Schulen 212 Veranstaltungen der Bundeswehr. Im Jahr 2024 waren es 451 Veranstaltungen. Die Bilanz zeige, dass militärische Angebote rasant wachsen, sagte ein Sprecher der Initiative. Einen ähnlichen Zugang von Friedensinitiativen gebe es dagegen nicht.

Die Schwerter-zu-Pflugscharen-Allianz gründete sich 2024. Das Mitgliedernetzwerk besteht aus verschiedenen Vereinen und Initiativen.