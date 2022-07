Kritik an S-Bahn Hannover: Geschäftsführerin gibt Fehler zu

Hannover - Angesichts der Kritik an der S-Bahn Hannover hat Marketing-Geschäftsführerin Nadine Böger Fehler zugegeben. „Wir sind mit der Leistung, die wir in den ersten vier Wochen auf dem gesamten Netz gebracht haben, nicht zufrieden“, sagte sie der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch). Bei der S-Bahn arbeiteten Menschen, „und die machen auch Fehler. Wir haben eine junge Mannschaft, Personal mit teilweise wenig Erfahrung in der Praxis“, erklärte sie. Die Komplexität des Netzes und die vielen Baustellen hätten das Unternehmen überrascht: „Wir mussten lernen, damit umzugehen.“

Der Schienenkonzern Transdev hatte dem Bericht zufolge vor gut einem Monat unter der Marke S-Bahn Hannover das Netz in der Region übernommen. Seit längerem gibt es Kritik an der Zuverlässigkeit der S-Bahn und des Betreibers Transdev, Kunden beschwerten sich über Zugausfälle, Verspätungen und schlechte Fahrgastinformation.

Böger betonte: „Wir geben alles, um für unsere Fahrgäste da zu sein. Aber wir sind mit der Leistung, die wir in den ersten vier Wochen auf dem gesamten Netz gebracht haben, nicht zufrieden.“ Die bislang schlechteste Woche sei diejenige vom 4. Juli an gewesen - in der Woche seien 93 Prozent der Bahnen gefahren. In der besten Woche habe der Wert bei 98 Prozent gelegen.

„Bei der Pünktlichkeit hatten wir 66 Prozent in der dritten Juniwoche“, sagte sie. Der bisherige Bestwert in der dritten Juliwoche dagegen habe bei 82 Prozent gelegen. Bei der S-Bahn gelten dem Bericht zufolge Züge mit einer Verspätung von bis zu fünf Minuten noch als pünktlich. Böger erklärte: „Die Kurve bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit geht nach oben.“