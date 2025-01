Sind Berlins Jugendämter so ausgestattet, dass sie Kindern und Jugendlichen tatsächlich helfen können? Daran gibt es Zweifel - und deshalb die Forderung nach mehr Hilfe von der Politik.

Kritik an der Situation der Jugendämter

In Berlin stehen die Jugendämter wegen fehlendem Personal in der Kritik. (Archivbild)

Berlin - Am Zustand der Berliner Jugendämter gibt es Kritik. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Weiße Fahnen Berlin beklagt Überforderung, chronischen Personalmangel und fehlende politische Unterstützung. Dadurch sei das Wohl der Kinder und Familien in Berlin gefährdet, teilte die Arbeitsgemeinschaft mit, die sich nach eigenen Angaben für die Rechte von Kindern, Familien und Fachkräften in der Jugendhilfe einsetzt.

Sie fordert unter anderen die Einrichtung einer unabhängigen Melde- und Beschwerdestelle für Jugendamtsmitarbeiter. Dadurch soll es die Möglichkeit

geben, Missstände und Probleme anonym zu melden, ohne Sanktionen

befürchten zu müssen. Außerdem hält die AG mehr Personal und bessere

Arbeitsbedingungen für nötig. „Ohne entschiedene Reformen und nachhaltige Investitionen bleibt das System der Jugendhilfe ein Pulverfass.“