Kritik an Bundesregierung aus sächsischem Handwerk

Eibenstock - Die Handwerkskammer Chemnitz geht mit Blick auf die bisherige Wirtschaftspolitik hart mit der Bundesregierung ins Gericht. Da werde „viel zu oft partei-programmatisches Denken über zielführende und pragmatische Lösungsansätze gestellt“, heißt es in einer am Samstag von der Vollversammlung in Eibenstock verabschiedeten Resolution. Eine deutsche Volkswirtschaft könne sich das nicht leisten.

„Das Hin und Her bei der Gasumlage, langwierige Abstimmungsprozesse innerhalb der Koalition, Unklarheiten und zeitliche Verzögerungen beim Zustandekommen von Hilfsprogrammen, kurzfristige Streichungen von Förderungen oder Sparen statt Investieren tragen nicht zu Vertrauen in und Akzeptanz für das Handeln der Bundesregierung bei“, hieß es.

Das Handwerk fordert unter anderem, „jegliches politische Handeln muss Gesellschaft und Wirtschaft zugutekommen“, eine Bevorzugung Einzelner „darf es nicht geben“. So nutze etwa ein Industriestrompreis nur wenigen Betrieben, der Rest der deutschen Wirtschaft aber profitiere nicht. Das sei „schlicht Wettbewerbsverzerrung“. Zudem brauche es „eine tiefgreifende Reform“ der Sozialsysteme, „die sowohl auf die Interessen der Wirtschaft als auch der Beitragszahler Rücksicht nimmt“.