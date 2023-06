Berlin - Im Kampf gegen kriminelle Clans hat Bundesjustizminister Marco Buschmann ein entschiedeneres Vorgehen gefordert. „Wenn wir den Druck erhöhen, weichen die Clans auch zurück“, sagte der FDP-Politiker der „Bild am Sonntag“. Die Polizei brauche dazu mehr Kapazitäten auf der Straße. „Die Mittel dafür liegen in den Händen der Bundesländer.“

In Hannover wollen an diesem Montag Innenministerin Daniela Behrens und Justizministerin Kathrin Wahlmann (beide SPD) bei einem Pressetermin das „Gemeinsame Lagebild von Polizei und Justiz zur Clankriminalität in Niedersachsen 2022“ vorstellen.

Buschmann schlug unter anderem vor, „spezielle Verbrechen der Clans auch auf unkonventionelle Weise“ zu bekämpfen. „Beispielsweise indem wir die Statussymbole von Clan-Mitgliedern nach Straftaten einziehen, etwa deren Luxus-Karossen, teuren Schmuck und Uhren.“

Vor wenigen Tagen hatte das Bundesinnenministerium angekündigt, die Länder stärker bei der Bekämpfung der Clankriminalität unterstützen zu wollen.