Petfluencer Stepan flüchtet aus der Ukraine

Der ukrainische Kater Stepan ist ein wahrer Influencer - Über eine Million Follower hat er bereits und die haben sich um ihn gesorgt, denn plötzlich wurde es still um ihn. Er musste aus seiner Heimat flüchten.

Charkiw/DUR/it - Der kleine Social-Media-Star Stepan wurde vor allem durch seinen desinteressierten, fast grimmigen Blick bekannt. Bereits über eine Million Follower auf Instagram und TikTok folgen dem Kater und schauen die Fotos und Videos. Regelmäßig versorgten Stepans Besitzer die Fans mit Fotos von Stepan - vor allem vor alkoholischen Getränken, was scheinbar das Markenzeichen des Accounts ist. Dann wurde es plötzlich still.

Seine Follower haben sich große Sorgen um Stepan gemacht und unter den Beiträgen gefragt, wo Stepan ist und ob es Updates gibt. Zwei Wochen herrschte Funkstille auf seinem Instagram-Kanal. Erst am 17. März hat er sich wieder mit einem Foto gemeldet - versteckt unter einer Jacke.

Am 24. Februar sei Stepans Besitzern bewusst geworden, dass der Krieg ihr Zuhause in Charkiw erreicht hat, heißt es in dem Beitrag. Eine Woche habe ihr Haus unbeschadet überstanden, während die Nachbarhäuser durch Bomben zerstört wurden. Nach einer Woche ohne Strom sollen sie zur Flucht aufgebrochen sein.

Neun Stunden haben sie gewartet, bis sie die Grenze zu Polen passieren konnten, heißt es weiter. Stepan und seine Familie sind nun sicher in Frankreich angekommen. "Uns geht es gut", schreibt seine Besitzerin. Vor allem die Fans sind froh, dass es ihrem Lieblingskater gut geht und wünschen viel Kraft und dass er weiter in Sicherheit bleibt.