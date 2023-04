Seitenroda - Gläubige sind bei der traditionellen Kreuzweg-Prozession am Karfreitag von der Kirche Seitenroda zur Leuchtenburg gezogen. Etwa 250 Menschen liefen bei Sonnenschein und blauem Himmel laut Beobachter zur 400 Meter hoch gelegenen mittelalterlichen Burg hoch. Einige von ihnen trugen dabei schlichte Holzkreuze. Die ökumenische Prozession soll am Karfreitag an die Leidenszeit und den Tod Jesu erinnern.