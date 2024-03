Oelsnitz - Bei einem Unfall auf einer Kreuzung am Sonntag in Oelsnitz (Vogtlandkreis) hat eine Frau Verletzungen erlitten, an den Unfallfahrzeugen ist ein Sachschaden von 20.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 63-Jährige an einer Kreuzung nach links abbiegen, dabei habe sie den Wagen eines 70-Jährigen übersehen und sei mit diesem zusammengestoßen. Die Beifahrerin des 70-Jährigen - eine 56-jährige Frau - wurde dabei leicht verletzt. Eines der Autos musste abgeschleppt werden.