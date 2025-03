In der Nacht bricht ein Feuer im Dachgeschoss eines Kreuzberger Mehrfamilienhauses aus. 25 Menschen müssen vorübergehend woanders unterkommen.

Nach einem Wohnhausbrand in Berlin-Kreuzberg müssen 25 Menschen vorübergehend woanders unterkommen.

Berlin - Wegen eines Brandes im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Lausitzer Platz in Berlin-Kreuzberg mussten in der Nacht 25 Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude verlassen. Sie müssten vorerst anderweitig unterkommen, ein Wärmebus stehe zur Unterstützung bereit, teilte die Polizei mit.

Das Feuer sei gegen zwei Uhr ausgebrochen – die Ursache sei noch unklar. Die Feuerwehr brachte die Bewohner teils über eine Drehleiter, teils über das Treppenhaus ins Freie. Verletzt wurde niemand.

Durch die Löscharbeiten seien erhebliche Wasserschäden vom dritten bis zum fünften Stock entstanden. Der Strom im Gebäude wurde vorübergehend abgeschaltet. In der Nacht waren 103 Einsatzkräfte vor Ort. Am Morgen dauerten die Löscharbeiten an.