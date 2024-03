Leere Bügel hängen an einem Skilift.

Dresden - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) lädt am Mittwoch zu einem „Wintersportgipfel“ in seinen Amtssitz ein. Dazu sollen Vertreter der sächsischen Sportverbände und -vereine sowie die Landräte und Bürgermeister der Wintersportregionen erscheinen, wie die Staatskanzlei in Dresden mitteilte. Auch der für Sport zuständige Innenminister Armin Schuster (CDU) ist dabei.

Als Themen wurden unter anderem eine Bilanz zum Spitzensport in der ablaufenden Saison und die Diskussion der Wintersportstrategie genannt. Der Gipfel findet zum vierten Mal statt.