Dresden - Die Kulturstiftung des Freistaates ist für Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) viel mehr als eine Förderinstitution. Sie gestalte seit 30 Jahren „die Zukunft der Kulturbranche mit und trägt Sachsens Ruf in die Welt, zum Beispiel mit ihren Stipendienprogrammen“, sagte er laut Mitteilung zur Jubiläumsfeier am Mittwoch in Dresden. Mit ihrer Unterstützung würden Kunst und Kultur in eine breite Gesellschaft getragen und Diskussionen auch zu aktuellen Themen angeregt. „Danke für diese wichtige Arbeit für unser demokratisches Miteinander.“

Die 1993 errichtete Stiftung fördert jährlich zwischen 800 und 1100 Vorhaben mit einem Volumen von über fünf Millionen Euro und setzt zudem Förderaufgaben für den Freistaat um. In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden nach ihren Angaben rund 12.500 Kunst- und Kulturvorhaben landesweit unterstützt - mit insgesamt rund 84 Millionen Euro.