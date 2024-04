Dresden - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat künftig ein großformatiges Foto von Fußball-Legende Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner (1951-2022) im Arbeitszimmer hängen. Es zeigt den Ehrenspielführer der SG Dynamo Dresden bei einem Spiel gegen Sachsenring Zwickau im April 1979 im damaligen Dynamo-Stadion. Dresden gewann das Duell mit 4:0, Dörner konnte sich als zweifacher Torschütze auszeichnen. Die Staatskanzlei zitierte Dynamo-Präsident Holger Scholze am Donnerstag mit den Worten, es sei „wundervoll, dass ein Bild von unserem großen Idol einen würdigen Platz in der Sächsischen Staatskanzlei erhält. Das empfinden wir als große Ehre.“ Das Foto - eine Kopie - wird am Freitag der Staatskanzlei übergeben. Das Original befindet sich im Archiv des Dresdner Fußballmuseums.